洪慈綪傳再戰 潘裕隆連任氣勢旺

2018年01月30日 00:43 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

據傳「洪大姊」洪慈綪，有意再繼續以無黨籍身分參選第七選區議員。（謝佳潾攝）

屏東縣第七選區小琉球，長期以來都是國民黨或是藍派人士當議員，但4年前因廣大興案變天，聲名大噪的「洪大姊」洪慈綪以無黨籍身分首次參選即當選，據傳她還有意要繼續競選；第八選區滿州鄉的現任議員潘裕隆，雖因議長賄選案卡上官司，但依舊表態要繼續參選。

洪慈綪4年前因廣大興案，不僅以「洪大姊」聞名全台，還以此踏入政壇參選當地議員，而也果真不負眾望，以聲援弱勢漁民的形象高票當選，打敗有政治背景的王薇茗。然而，洪慈綪當選後，她與先生先後卡上賄選、貪汙等官司，在地風評已不如先前來得好。

此外，部分漁民似乎對她也不甚諒解，時常傳出她沒在島上服務人民的傳言，但雖如此，地方仍盛傳她要繼續出來參選，但對此不予置評。

記者曾致電洪慈綪詢問是否有意再選，但電話一直無人接通。據悉，目前除了洪慈綪外，藍綠兩陣營尚未傳出將推誰出來選。

第8選區滿州鄉現任議員，是平地原住民議員潘裕隆，他目前雖然因議長周典論賄選案卡上官司遭判4年並停權，但在尚未定讞前，他表示將會繼續投入下屆議員選舉，挑戰連任第6屆。

潘裕隆是該區連任5屆的議員，他繼承父親潘健一衣缽，父子倆累積下的政治實力不容小覷，甚至可以說，他們雄厚的實力到目前為止，都還無人可攻破，據傳全縣33鄉鎮市都有他的選民，政壇上也流傳「潘裕隆的選票只有他自己知道在哪裡」。

潘裕隆目前雖然被停權，但他的事業心仍是很重，他表示，他是被停權、不是被停職，現在議會開會時他沒有舉手表決權，但該做的選民服務他一項也沒有落掉，所以他還是很有熱血要投入第19屆議員選舉，盼將多年來的努力繼續延續下去。

(中國時報)