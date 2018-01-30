學者估時力 可獲8％選票

2018年01月30日 00:43 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

小黨挺進2018市議員選戰，第三勢力包括時代力量、社民黨預計在台北市提名5席。學者評估，時力約可占7％到8％的選票，但不宜提名太多人，至於社民黨有邊陲化的趨勢，儘管議員選舉重地方經營，但北市選情仍會受中央政策影響，加上小黨會吸引部分年輕選票，對民進黨衝擊較大。

2016年立委選戰為單一選區，小黨難拚贏傳統藍綠候選人，因此結盟爭取政黨票，搶攻不分區席次；然而年底議員為多席次選戰，合作空間少，小黨各有盤算，擬在各區集中火力提名1席，擠掉現任席次。

台師大國際暨社會科學院副教授施正屏評估，時代力量在台北得票率約7％到8％，但提名要節制，否則分散票源打不過「大綠」民進黨。至於社民黨則已邊陲化，黨內對許多政策態度搖擺不定，想搶攻社運團體的票，表現又不如時力強硬，不少勞工團體已在發酵，這次參選社民黨恐面臨失分危機。

施正屏認為，台北市地方派系不如其他縣市影響大，僅占約3成選票，青年、勞工選票仍會被小黨吸走，且台北市長柯文哲還是會幫時力輔選，民進黨若仍採高額提名策略，只要時力每選區瓜分幾千票，民進黨席次就會掉，提名要很小心。

淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪則說，時力在國會有席次、有曝光度，對新秀議員較有幫助；社民黨是一群「個別戶」組成，內部對各種議題立場或許還不一致，現階段仍不是成熟的政黨，黨的意象對候選人沒有特別意義，因此想勝選必須態度鮮明，走極端路線鎖定小群支持者。

包正豪強調，台北選區較容易受中央政策影響，可能仍有對藍綠不滿的選民去投小黨，但議員也重地方經營，受到多重因素影響，北市議員選舉向來也較撲朔迷離。

(中國時報)