廖敏汝建集會所 凝聚地方心

汐止區八連里長廖敏汝。（林縉明翻攝）

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中國時報
／新北報導

汐止區八連里長廖敏汝4年前以年僅24歲之姿當選里長，成為全市最年輕里長，她說，當初抱持熱忱返鄉服務，希望年輕活力帶來改變，並促進里民建立良好互動，增設集會所只是第一步，未來會視地方需求繼續爭取建設與福利。

今年28歲的廖敏汝，畢業於中華科技大學財務金融系，原本在會計事務所工作，4年前秉持返鄉服務熱忱，登記參選八連里長，靠著親切、誠懇態度當選，上任後積極爭取八連溪護岸改善工程、增設里民集會所等，看在其他資深里長眼裡，是一名年輕有為好同事。

廖敏汝表示，八連里位在偏選山區，里民以長者居多，許多人因行動不便鮮少外出，加上年輕人大都外移，久久回來一次，鄰居不認識，互動不熱絡，讓她興起返鄉擔任里長為民服務念頭，上任後爭取設置集會所，打造成里民聚會、休憩空間，聯絡彼此感情。

親切、勤奮是廖敏汝特色，面對里民、其他里長同事都比自己年紀大，總是扮演傾聽、學習角色，尤其是樂於與前輩交流、請教，讓她對里長職務漸漸上手，也學會如何協助里民發聲。

面對越來越多年輕人返鄉從政，廖敏汝認為是件好事，增加年經人與長者交流機會，透過巧思與創意為地方帶來改變，等同注入一劑強心針，未來仍會抱持這樣精神為民服務。

(中國時報)

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