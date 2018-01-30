吉安參選爆炸 藍營黨內廝殺

2018年01月30日 00:43 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉為全縣第2大鄉鎮，國民黨籍女鄉長黃馨兩屆任期屆滿，女議員游淑貞有立委徐榛蔚相挺態勢積極，同黨議員邱永双、鄉代黃志源也放話不惜一戰，恐先爆黨內廝殺內戰；另外前縣府民政處長邱展謙、民進黨議員鄭乾龍也有意角逐，選情相當熱鬧。

被視為親傅派的縣議員游淑貞，過去擔任2屆吉安鄉代表，並擔任消防局婦宣大隊長、吉安婦女會理事長，待人親切、基層實力雄厚，積極布局吉安鄉長選舉已久，不過擁有4屆吉安鄉代、2屆議員資歷的邱永双也動作頻頻，揚言不放棄角逐鄉長寶座。

邱永双去年初遭多名同黨議員密議拔除縣議會黨團書記長後，與黨內多名同志交惡，多次在議會怒轟縣府胡亂散財為多名議員子弟兵提前綁樁布局鄉長選舉，被外界視為矛頭就是對準游淑貞；另外鄉民代表黃志源雖然實力較弱，但有黃復興黨部全力支持，仍勤走基層試水溫。

本屆鄉長選舉以些微票數落敗的前民政處長邱展謙，初次以無黨身分參選就囊括38.52％選票，最後僅以3000票之差小輸現任鄉長黃馨，但展現驚人能量，這次有望捲土重來，恐成為藍綠強勁對手；至於民進黨議員鄭乾龍，日前正式掛出「鄉長參選人」拜年看板，確定轉戰吉安鄉長。 由於民進黨在花蓮執政過吉安鄉與花蓮市各2屆，重返執政為綠營重大目標，曾任3屆吉安鄉代的鄭乾龍，強調父子兩代在地服務一甲子，盼能在前民政處長邱展謙與國民黨候選人三強鼎立間殺開一條血路，上演「田智宣傳奇」，一舉奪回綠營失土。

(中國時報)