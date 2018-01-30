聽障更用心 林盈徹打兒童牌

2018年01月30日 00:43 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市香山區議員林盈徹自幼罹患聽覺障礙，大學起助聽器就成為出門「必備」工具，雖然聽力不如常人，但卻造就他更努力用「心」及「眼」觀察周遭及市民所需，愛好藝術的他2014年初任議員，便將大、小型展演移入選區，並舉辦免費校園巡演，深信「香山人也能走文藝風」。

37歲的林盈徹是香山在地子弟出身，父親林漢淇是地方政界老將，林盈徹2014年繼承父親衣缽，初次披戰袍不敢大意，絲毫未流露出半分政二代光環，也許是從小對父親問政的耳濡目染，林盈徹拿起麥克風講起政見，或到地方視察建設時，立刻展現出鏗鏘有力的穩健台風，訴說願景及實際作為，不愛官員打官腔、有話直說的個性，讓他推出的提案總是能迅速「達標」，繳出成績單。

不過鮮為人知的是，林盈徹從小飽受聽障所苦，兩隻耳朵需長時間戴助聽器，甚至曾開刀診治，讓他成長階段，比其他同儕辛苦不少。熱愛藝術的林盈徹大學時期還曾流過飄逸長髮，並加入劇團演出，聽力缺陷使他總得付出更多倍時間準備、練習，但從未澆熄他對藝術的熱情。

他感性說，香山不是一級都市，資源長期不如人，藝文更沾不上邊，其實香山人也渴望能耳濡目染，為心靈充電，他的服務處主題以親近孩子及各式裝置藝術為主軸，除了推廣藝文，更鼓勵孩子們，就算天生有缺陷，但憑著堅持夢想，仍能走出屬於自己的一片天。

(中國時報)