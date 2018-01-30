二林 藍老神在在 芳苑 綠可能開放

2018年01月30日 00:43 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣西南角二林鎮、芳苑鄉、大城鄉與竹塘鄉，二林鎮長張國棟將兩屆任滿，芳苑、大城與竹塘鄉現任者均將尋求連任；其中芳苑、竹塘已有對手表明出馬挑戰，大城鄉尚無競爭者出現。

二林鎮長期是藍軍勢力版圖，現任鎮長張國棟是國民黨，本屆選舉遭遇兩名對手都是無黨籍，最後是以49.62％得票率勝出。下屆鎮長選舉，無黨籍縣議員陳光輝積極布局，同為國民黨籍、本屆是無黨籍參選的曾萬火也有意再挑戰。

國民黨縣議員謝彥慧一度傳聞可能參選，但尋求議員連任機率高，前二林農會總幹事蔡詩傑、國民黨彰化縣黨部書記陳穎青也都被點名；民進黨在這場選戰中，尚無人選。

芳苑鄉現任鄉長洪和炉，本屆是以無黨籍參選並以過半50.23％得票率險勝民進黨候人林濟民。洪當選後，穿上綠衣加入民進黨年底篤定尋求連任；據了解年底這場選舉，民進黨可能採開放態度，他面對的挑戰者，極可能還是同黨林濟民。

芳苑鄉代表會主席許清安與公所前主祕洪俊郎，都是被點名可能參選者，但目前只聞樓梯響。

大城鄉長蔡鴻喜是民進黨員，本屆選舉是以無黨籍身分參選，選後再成為正式民進黨從政黨員。2014年他以新人之姿迎戰當時尋求連任的鄉長吳明玉與回鍋再選的前鄉長蔡慈賢，最後壓倒性勝出，雄厚的實力讓人刮目。

竹塘鄉長莊宜洌為無黨籍，本屆以過半數得票率擊退對手，任內作風平穩，且將尋求連任，年底選舉目前傳有鄉民代表林浚熙將爭取民進黨提名，出馬挑戰。

(中國時報)