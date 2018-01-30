嘉市議員 民進黨擬提8席 國民黨尚不明朗

2018年01月30日 00:43 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議員席次恐將減少1席，從24個名額減為23名，但傳出有意參選者反而增加，參選爆炸，競爭激烈，民進黨已擬定提名8個名額，預計於4月公布名單，力拚擴展版圖，國民黨則還不明朗，預估3月展開提名作業。

本屆嘉義市議員國民黨7席、民進黨5席、無黨籍11席、台聯1席，民進黨擬定提名8個名額，力拚擴展在議會的聲勢，國民黨力保7席，也圖謀再增加席次，但提名尚不明朗，台聯預計提名2席，無黨籍現任議員大部分續拚連任。

民進黨市黨部主委黃大祐表示，提名8個名額已報中央黨部核備，預定3月1日至23日公告登記，3月19至23日辦理登記，若剛好8人登記，則順利產生8個人選，若超過8個人登記則協調，協調不成則進行初選，初選辦法採民調70％、黨員投票30％合計，最慢5月提名底定。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，黨部先敲定市長參選人之後，再著手議員選舉提名作業，本屆黨籍議員有7席，將評估現任議員及新人意願，決定提名的名額，最快3月進行。

嘉義市因人口跌破27萬人，恐將影響到東區席次掉1席，由11席減至10席，但此次東區有2名議員因案解職，使得搶票空間大，新人有機會嶄露頭角，爭搶出頭，日前地方聞人洪鴻彬在臉書PO文宣布其妻楊素華將角逐東區議員，備受矚目，有政壇人士認為將衝擊議員選舉生態。

市府機要祕書林耿瑋爭取民進黨提名角逐東區議員，被視為是市長涂醒哲的人馬，他從涂醒哲就任後，毛遂自薦加入市府青年委員會，擅於經營網路人脈。

西區也是老幹新枝競逐的局面，現任議員不敢輕忽，個個步步為營，綠營提名作業按步就班，黨籍議員放穩腳步勤跑攤、固樁、顧選票，藍營議員則以既有的扎實民意基礎，走自己的路，但也難免對黨提名牛步化，頗有微詞。

鄭光宏議員認為，黨部越早展開提名作業，越能加快凝聚黨內共識及力量的腳步，全面盤點及評估有實力當選的人選、席次，擬定提名名額、辦法，降低對黨基層的內傷，更有利於集中力量布局市長、議長選舉。

(中國時報)