議長賄選案 牽動原民議員選情

2018年01月30日 00:43 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣共有8個山地原住民鄉，各選出1席議員，在議會是股不可輕忽的力量。年底議員選舉最大變數是議長賄選案，目前8名現任原住民議員中，有4名因案停職；此案已上訴最高法院，未來何時宣判、是否定讞、是否有罪、判刑如何，都將影響年底選舉。

三地門鄉議員車牧勒薩以這屆是補選上，三地門選舉重視家族，較少家族奧援的他，加上政治立場較偏綠，將面臨前鄉長許阿桃家族的強大挑戰；目前地方上也傳出許阿桃的官司案應可過關，本人可能親自再出征的說法。另外包括前縣議員柯富國，及現任鄉代表張麗惠，都傳出有意尋求東山再起或出馬挑戰的聲音。

瑪家鄉議員陸月嬌的選民數，是所有原住民議員中人數最多的，不過鄉民代表出身的她，服務層面廣又深，實力很堅強，加上這次也未卡入議長賄選案，尋求連任機會很大。

霧台鄉議員顏金成因卡到議長案，加上年事已高，是否出線仍得看判決結果；現職警察宋克強上次選舉拿到不錯的票數，讓顏陣營嚇出冷汗，這次可能還會出馬競爭。泰武鄉議員潘政治因涉及議長案，仍待判決結果。

來義鄉議員潘正義未涉議長案，不過前議員連正勝的太太傳出有意出馬，未來可能會有激烈廝殺。春日鄉議員林輝雄這屆是遞補上，之前他曾擔任過議員及鄉長，具有相當政治力量，若無個人因素考量，應會繼續尋求連任。

獅子鄉議員李冀香涉入議長案，要等待判決結果；目前鄉內有放出風聲想參選者有3、4人，其中現任鄉長孔朝2屆任期已滿，有可能轉戰議員。牡丹鄉議員許天賜近日因病過世，目前傳出可能有家族人選出馬；現任鄉長陳英銘2屆任期已到，亦有可能轉戰議員。

原住民選舉家族因素非常重要，若有龐大家族奧援，當選機會就大。另外原住民長期偏向國民黨，民進黨縣黨部主委李清聖說，會配合中央黨部原民部徵召優秀的原住民人才參選，讓原住民親鄉有更多更好的選擇。

(中國時報)