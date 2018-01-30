記憶超好 洪福祿背電話一流

2018年01月30日 00:43 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

林口區湖南里發展迅速，有額滿學校頭湖國小、數位媒體總部、大型購物商場等重要設施，前副總統呂秀蓮、前行政院長唐飛等退休公務人員在此居住，人口數超過2萬1000人，除了是全市人口最多的里，更比部分鄉鎮人口還多，擔任6屆里長的洪福祿笑說：「里民人數眾多，每天幾乎用生命服務。」

今年已76歲的洪福祿，年紀大跟不上科技腳步，顯少用LINE、臉書等社群，他自謙口才不佳，只能用實際行動，彌補自己不足的部分。他的菸齡長達40年，因害怕菸味影響里民，8年前毅然戒菸，希望能為更多選民服務。

「擔任里長以來，最怕半夜電話響，因為通常都是發生不好的事。」洪福祿說，每次半夜電話都是最重的事情，他會迅速起身協助需要幫忙的里民。只要有電話漏接，一定會回撥2次，他的記憶力超好，很少將里民電話號碼輸入到手機裡，卻可以清楚記得每位里民的住處及號碼，「從不擔心里民找不到我，我直接找對方比較快。」

對於齊頭式的里基層經費，洪福祿說，身為全市最多人口的里長，必須以現有資源最大效能的服務，也希望里民能體諒。他建議市府，面積大的里或人口數多的里可以劃分開來，讓資源都能分配均勻。以里民旅遊為例，參加旅遊人數眾多，無法面面俱到，只能以抽籤或輪流，解決增多粥少的問題。

(中國時報)