花蓮沒強棒 綠席次恐剩半

花蓮縣議員劉曉玫問政犀利、知名度高，近來傳出綠營中央有意徵詢參選花蓮市長或縣長意願。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣向來為綠營沙漠，應選33席議員中民進黨僅占6席，受到小英執政大環境影響，加上遲遲沒有強棒領頭羊，不少人憂心下屆議員選戰恐大崩盤，就連「維持現狀」都很拚，加上小將爭相出頭，恐爆綠營內戰，搞不好原有的席次還可能少一半。

花蓮縣議會這屆因魏嘉賢補選上花蓮市長，2名議員貪汙官司定讞遭解職，國民黨在議會仍有18席優勢，議長寶座仍是國民黨囊中物，藍營黨內人士指出，如果立委徐榛蔚能夠順利出線代表國民黨參選縣長，挾著另類「執政優勢」，對於選情樂觀看待。

民進黨全面執政後民調低迷，讓綠營花蓮選情更加艱困，有黨內人士憂心，雖然6名議員都是資深民代，但除了問政犀利的議員劉曉玫揭弊形象深植人心，特色較為鮮明，獲得較多綠營死忠黨員支持，其他有意拚連任的綠營議員都可能陷入苦戰。

加上綠營黨內新人爭相出頭，除了「花蓮傳奇」田智宣遺孀的張美慧、前縣黨部主委郭應義頻走基層，不排除有意投入議員選舉，市民代表傅國淵日前也以「縣議員參選人」身分率先高掛拜年看板，宣布轉換跑道，新人輩出對現任議員也造成不小壓力。

1名綠營民代指出，陳菊愛將行政院東服中心執行長許傳盛民調始終沒有起色，基層仍盼望由支持度與知名度高的立委蕭美琴領軍打縣長選戰，有助於拉抬整體選情；若勸進蕭參選失敗，近來也傳出黨中央有意徵詢劉曉玫「更上層樓」代表綠營參選縣長，但未能獲得證實。

(中國時報)

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