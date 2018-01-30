綠黨鞭加持 鄭美娟人氣飆升

新竹市東區市議員選戰的7年級生鄭美娟。（鄭美娟提供）

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中國時報
／竹市報導

「女力時代」的來臨，激起政壇一池春水，投入新竹市東區市議員選戰的7年級生鄭美娟，擔任立院總召柯建銘14餘年助理，今年底將正式「出師」，披掛上陣搶攻婦女保障名額，要以青壯世代的角度問政，提供年輕族群更多保障，為全台最年輕的城市注入新活力。

新竹市以東區人口最多，使得下屆議員席次，將從過去的11席增加1席，而依據婦女保障名額制度，婦女席次也將從2席提升到3席，被各黨派視為兵家必爭，形象好、歷練佳的鄭美娟也從柯建銘麾下出戰。

在柯總召辦公室工作十多年，鄭美娟承接過不計其數的民眾陳情或委託案，從電線杆歪掉、水溝塞住等民生小事務，到政局沸騰時期，來自民眾不留情的謾罵叫囂，或誇獎褒揚，鄭美娟從不「已讀不回」，透過處理大小事務，讓她成為解決疑難雜症的專家。

東區目前11名席次中，現任藍營女將就占了3席，下屆婦女保障一旦擴充到3席，意味3人登記就形同當選，可望代表民進黨參選的鄭美娟加入戰局，也為選戰投下震撼彈，選民年輕化掛帥的東區，目前還沒有7年級議員，鄭美娟呼聲不小，1年多來積極備戰跑場，人氣迅速飆升。

鄭美娟直言，東區主要人口族群，以新生代小家庭占大宗，生活機能雖具足，但假日能讓親子同遊的地方太少，近來市府在公道五路一帶開發文創園區，她希望將類似設施多方引入東區，讓市民出遊、遛小孩選項更豐富，也會持續關注年輕家長各方面所需。

(中國時報)

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