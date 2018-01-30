溪湖 宿敵相爭 埔鹽 群雄並起

2018年01月30日 00:43 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣溪湖、埔鹽、埔心3鄉鎮，溪湖鎮長楊福建與埔心鄉長張乘瑜是民進黨籍，將尋求延續執政的兩人，藍軍正積極布局挑戰；國民黨埔鹽鄉長楊福地即將兩屆任滿，有意角逐鄉長寶座者，百家爭鳴。

溪湖鎮楊福建，本屆選舉與無黨籍的前縣議員黃瑞珠、陳玉姬、國民黨籍黃興隆激戰，最後是以37.60％的得票率勝出當選，雖然取得執政的優勢，但年底的連任之路，仍然不能掉以輕心。目前已經表態挑戰的有黃瑞珠，至於國民黨，人選則尚未敲定。

埔心鄉長張乘瑜，本屆是以黑馬之姿的過半得票率贏過前埔心公所主任祕書謝采純，任內他積極推廣地方文化，展現強烈連任企圖心。下屆選舉，謝采純將捲土重來；現任埔心鄉民代表會主席張佩瑩也表示，將會加入戰局，這場選戰最後是否形成1男2女之爭，頗受矚目。

溪湖鎮與埔心鄉，都是民進黨首度執政的鄉鎮，楊福建與張乘瑜的連任與否，對民進黨來說，深具指標性。

埔鹽鄉長楊福地，年底兩屆任滿，下屆選舉多人都想爭取，目前傳出有意參選的，包括埔鹽鄉民代表黃素錦、公所前民政課長陳東松、石碑村長施登源，以上3人都是無黨籍。

民進黨有營造業者林斯明與立委洪宗熠溪湖區服務處祕書謝采芳爭取黨內提名。其中謝采芳是埔鹽鄉調解委員會主席謝新呈之女，她在基層走得很勤快，而且動員的組織團隊，堪稱競選的規格，相當積極。

(中國時報)