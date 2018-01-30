雲縣議員 國民黨現任優先 民進黨完成提名

2018年01月30日 00:43 中國時報 許素惠 、 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

民進黨雲林縣議員黨內初選已經完成，有21人代表黨角逐，北港區原欲提名3人，但只有2人登記，縣黨部執委會2月將討論是否補提名1人，期揮出全壘打，搶攻議會過半席次。國民黨則以現任優先提名，並鼓勵新人共同為民服務。

民進黨議員黨內初選，現任者沒有像國民黨有被優先提名的優待，登記參選人數超過計畫提名人數時，還是得和新人一起民調，不過老將還是占優勢，需要初選的斗南區和虎尾區，中箭落馬的都是新人；斗南區美女刺客張庭綺例外，完全政治素人的她因立委劉建國力挺，擠入提名之列。

縣黨部主委廖丁賜指出，該黨現任議員共15席，其中吳滄得和張健福轉戰斗南鎮長、東勢鄉長，西螺區蕭澤梧未登記，估計只要穩紮穩打，要固守現有15席不是難事，且有可能再向前躍進。

廖丁賜說，雲林縣議員應選43席，該黨以過半為目標，現行通過初選提名有21人，北港區只有現任議員蔡岳儒和曾任北港果菜市場經理的林盷蔚登記，執委會將討論是否再補提名1人。

廖丁賜表示，由於議員是多席次選舉，無法像縣長或鄉鎮市長一樣集中鎖定1人，該黨部將建議各議員參選人強打個人特色，期爭取不同族群的支持，並巧妙進行選票區隔，俾能揮出紅不讓。

雲林水利會長林文瑞請辭國民黨雲林縣黨部主委，黨中央迄今未指派新人上任，由書記長郭侑諺暫代相關行政事務。

郭侑諺表示，前主委林文瑞請辭雖然讓黨員們相當意外，但黨部有一套標準提名作業流程，並不會因此亂了陣腳，中央黨部已將提名辦法送到縣黨部，新任主委將於近日上任，屆時會對外公告更周延的細節。

郭侑諺說，目前雲林縣議會具有國民黨籍縣議員共有10名，基本上會以現任者優先提名，同時也會徵詢有意願參選的年輕黨員，藉以培養年輕接班人，傳承並擴大國民黨在雲林縣的服務團隊。

郭侑諺指出，此次縣議員提名過程，將配合縣長提名，再布局縣議員參選人數與人選，藉由母雞帶小雞方式，形成加乘效果，用團體作戰的方式獲取最大戰果。

(中國時報)