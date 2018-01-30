第5選區 4名現任料將同額競選

2018年01月30日 00:43 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣第五選區，堪稱是最不激烈的選區，因現任4名議員民進黨籍周碧雲、林玉花、羅平道及國民黨籍王啟敏，都已表態再次參選，且無其他人要與他們競選的風聲傳出，若直到登記那天都還是只有此4人，屆時將是同額競選。

第五選區的範圍是林邊鄉、佳冬鄉、南州鄉及崁頂鄉，長期以來選情都不太激烈，因基本上都是「老議員」，各有自己的穩定票源，當中以王啟敏最為資深，連當選8屆的他，至今的議員生涯已長達32年，堪稱已是不敗議員。

王啟敏是佳冬人，林邊、佳冬沿海一帶基本上都是他的鐵票區，而南州鄉偏藍的代表、村長的參政人士，據傳也都很挺他，大家都相信他絕無意外能夠再次當選議員進入議會。

而周碧雲也算是「老議員」代表，崁頂人的她已是連任4屆、當了16年的議員，早已在地經營出一定的規模，而她在林邊也有一群死忠支持者，據悉林邊一帶的屠宰業者都是她的鐵票，而在南州也有代表、村長表態支持她。

同是崁頂人的林玉花，雖只有連任2屆，但她的經營不可小覷，除有崁頂在地的支持團隊外，她因先生是前水利會林邊站站長，所以林邊也有穩定票源，南州也有村長表態挺她，在目前氛圍中想再連任下屆議員並無困難。

羅平道則是4人中「最年輕的議員」，他此任是第一任，之前都是佳冬鄉代表，而他雖較無議員經歷，但在民進黨的鐵票支持下，依舊有望穩坐議員寶座。據傳，他雖是首任，但風評相當不錯，並不會因為國民黨有30逾年議員的關係而有所失誤。

(中國時報)