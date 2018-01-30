望古媳婦林寶玫 比女兒還親

里長林寶玫。（林寶玫提供）

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中國時報
／新北報導

平溪望古里僅158人，近半數都是60歲以上長者，他們的生活大小事幾乎都得靠里長林寶玫幫忙，里長是比親人還親的存在。林寶玫說，連任4屆里長，多少怕被人說話，但在勇於任事的年輕人出現前，她會繼續努力服務里民，讓望古里更好。

位於平溪與十分之間的望古，是位於基隆河谷的迷你村落，依山傍水的優美景觀，近來漸被旅客發現，成為觀光潛力股。

「當里長本不在我人生規畫！」林寶玫是宜蘭人，年輕時嫁來平溪成為望古媳婦，跟隨擔任7屆村長的公公王鎮東服務里民，那時候公公不會騎摩托車，村民服務多由她代勞，在村民勸進下，傳承公公為民服務精神參選村長。

望古里人口外移嚴重，年輕人幾乎都到都市工作，許多老人家都說：「自己的孩子去都市發展，經常上門照顧我們的里長，才是是我們最疼愛的女兒。」

林寶玫說，望古里的特色就是老人家非常多，而且散居在各個山頭，像重陽節敬老金，或是協助就醫等，她就要騎車一個個協助，最重要是能看看老人家生活得好不好。

林寶玫說，望古里觀光吸引力不像平溪或十分，但近來有越來越多遊客發現這塊寶地，除大自然美景，包括桂竹、綠竹、箭竹等農產品也都相當受歡迎。在勇於任事的年輕人出現前，她會繼續努力爭取連任，讓望古里更好。

(中國時報)

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