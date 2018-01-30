扛轎軍師出戰 賴稟豐揮「棒」

擔任過多位立委助理、輔選大將的前新竹市長辦公室主任賴稟豐，是最早宣布投入下屆北區議員選舉的新人。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市下屆議員選舉有幾位新面孔將投入選戰，其中，參選北區的民進黨新竹市黨部執行長賴稟豐雖是「新鮮人」，但卻是選戰沙場老將，曾為立委周威佑、段宜康、柯建銘、市長林智堅等人扛過轎，是一流軍師與幕僚，此次初次親自披掛上陣，相信他是成竹在胸。

42歲的賴稟豐其實政治資歷很深，只是長期都是擔任助理與幕僚，選舉一到則是轉變成軍師為人扛轎，分別曾擔任過多位立委的助理與辦公室主任、市長林智堅辦公室主任、總召柯建銘競選總部發言人，目前則是身兼黨部執行長。

他曾於2014年臨危受命至艱困選區新竹市，出任林智堅競選辦公室主任，在選民結構藍大於綠、泛綠分裂與時間緊迫等情勢之下，以100天的時間擊敗國民黨籍尋求連任的前市長許明財。

賴稟豐說，過去在市長選舉到擔任市長辦公室主任期間，與市長力推親子活動，舉辦各種親子劇場，獲得許多爸媽世代支持，期許自己推廣親子棒球，也能為新竹增加親子運動風氣，獲得年輕人選票。

而他本身即是位「棒球暖男」，因對棒球的熱愛，近年與各行各業朋友合組88聯盟棒球推廣協會，自己身兼理事長，既推廣棒球運動，也促進球友親子關係。

賴稟豐說，民進黨近年不斷提倡公平的政治環境與風氣，讓青年人都有進入核心的機會，此次更與其他7位年輕參選人組成「新創政治連線」，期待他們這批有特色、有理念的年輕人，為政壇換注入一股新血。

(中國時報)

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