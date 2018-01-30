北斗 溪州 埤頭 戰況混沌

2018年01月30日 00:43 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣田尾鄉長陳君栓確定挑戰連任，北斗、溪州與埤頭的3名鄉鎮長則都2屆任滿，改由新人競逐;目前雖都傳聞有多人表態參選，但藍、綠未完成提名作業，情勢還很混沌。

北斗鎮，現任國民黨籍鎮長楊麗香兩屆任滿，傳聞其先生李玄在有意接棒參選！楊麗香表示「現在還是未知數」；國民黨縣議員李浩誠也曾被點名；民進黨被點名可能參選者有本屆競選失利的鄭俊宏，鎮民代表王東魚積極表態爭取；無黨籍鎮民代表陳國展也說不排除。

最近1、2年北斗鎮公所與鎮民代表會的關係緊張，雙方互砍預算殺得見肉見骨；年底鎮長選舉，預期將是雙方戰線的延伸激烈可期。

田尾鄉長陳君栓，2年前因前鄉長林文華涉案遭解職後參加補選當選，當時參選者多達7人，他以壓倒性得票數勝出，年底篤定競選連任，且肩負為國民黨守住藍天責任；目前民進黨尚未決定人選。

埤頭鄉現任鄉長吳錦潭2屆任滿，卸任後可能轉戰縣議員。表態出馬競選除屬性為藍營的前鄉長陳滄炅、國民黨連任5屆鄉民代表杜懿彩；民進黨有立委洪宗熠團隊的謝志能等。

溪州鄉，目前執政的黃盛祿是民進黨籍，將2屆任滿！年底的選舉民進黨有鄉民代表洪承琦積極在基層尋求支持，同時爭取黨內提名；實力雄厚同黨縣議員李俊諭曾被點名，他的最後動向將牽動全局。

另外，現任東州村長劉禮財表態參選，成功國小退休主任鄭保興也有意願；近日更有地方人士黃學信也以鄉長參選人身分，推出廣告看板，溪州鄉的選情，似乎很熱鬧。

(中國時報)