賄選嚴重 秀林鄉群雄角逐

2018年01月30日 00:43 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮原鄉賄選嚴重，檢方選前查獲9起賄選案件中，秀林鄉就占6起，令人咋舌；其中前秀林鄉長李春風因賄選纏身，辭職補選後，去年仍因賄選判決定讞解職由縣府派員代理。隨著選戰接近，傳多名有參選鄉長經歷的參選人紛紛展開熱身，有意角逐鄉長寶座。

花蓮2014年5合1地方選舉，花蓮地檢署選前就查獲9起賄選案，其中秀林鄉6件領先全縣各鄉鎮市。

檢警指出，檢方接獲檢舉的100多件賄選情資中，以秀林鄉檢舉案最多有86件，原鄉地區賄選嚴重，也被檢警列為重點查賄鄉鎮。

1名前秀林鄉代指出，原鄉民情特殊，不少選民對於賄選不反感，還不乏視為「加菜金」，沒拿到還會生氣；像是秀林鄉代第3選區3名當選者中就有2人涉賄被抓。不過也有人反其道而行，堅持不賄選的蔡培火，雖高票落選，但是半年後賄選判決定讞，順利遞補鄉代。

由於秀林前鄉長李春風去年8月解職入獄服刑，縣府委派前年鄉長補選些微票數落敗李春風的前鄉公所社會課長蔡瑞光接續逾1年4個月的代理鄉長任期，也被外界視為提前為大選「暖身」；面對參選一事，蔡瑞光僅回應做好為民服務的工作，但透露出「繼續服務鄉民」的意願。

此外，鄉代會副主席胡孝民也有意轉換跑道，若能獲得「許家班」掌門人，曾任兩屆秀林鄉長、現任議員許淑銀的加持力挺，呼聲也很高。至於被鄉民認為年輕又有衝勁的田韻馨，雖參加鄉長補選落敗，也有望捲土重來，以清新形象力爭選民認同。

(中國時報)