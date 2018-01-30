和平區長林建堂 可能改披無黨戰袍

2018年01月30日 00:43 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中縣市合併後和平區長改為官派，地方制度法部分條文修正後，又改為民選，歷來民選鄉長、官派區長、民選區長都是泰雅族人。2016年首屆和平區長選舉，3位候選人皆是國民黨籍，林建堂獲2566票，得票率37.47％，擊敗吳萬福、陳文書，勝負在300票內。

林建堂歷任農會代表、理事及三屆和平鄉民代表！台中縣市合併前曾任兩屆縣議員，他執政3年多以來，與林佳龍團隊的「和平專案」密切配合，無論成果或效率，地方皆有目共睹，被譽為「最認真區長」。

林建堂聲望水漲船高，目前挑戰者仍處於「潛水」運作，還未公開表態。但退休校長江世大近1年來勤跑紅白帖，可能披掛國民黨戰袍上陣；檯面下還有1到2人，包括上屆落敗的陳文書私下有表達意願。

林建堂雖是國民黨籍，但他與林佳龍合作無間，預料年底將以無黨籍身分競選連任。綠營人士表示，市府為協助和平區發展投入大量經費補助，希望綠色執政能在和平區代表會佔有更重要席次，區長人選傾向支持有默契的友軍。

和平區農會去年進行總幹事選舉，林建堂多次公開力挺改革派的李順冬，市長林佳龍發動側翼相助李順冬順利當選；地方人士預料，年底區長選舉，林建堂尋求連任幾成定局，農會系統勢必動員聲援，加上有執政優勢，選情相當穩定看好。

對於捲入賣官疑雲，林建堂坦然表示「人在做天在看，哪有20萬賣官的？」相信司法會還他清白。

(中國時報)