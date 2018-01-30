流感大爆發 市府提前備戰

衛生局也呼籲，尚未施打疫苗的民眾把握機會盡速完成接種。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

流感疫情拉警報，台北市今年首月前三周，類流感就診人次快速攀升，加上疫情持續升溫，北市衛生局不排除疫情高峰持續到春節連假，為了因應今年流感疫情大爆發，衛生局也與八大醫學中心，提早啟動流感疫情應變整備。

8醫學中心上緊發條

台北市衛生局表示，台北市今年第1至第3周，類流感門急診就診人次攀升，從1萬2865人次上升至1萬4554人次，上升13％，台北市從去年10月至今，已經累計有42名流感併發重症個案，其中高達38人沒有施打疫苗，約占9成，2人死亡也都沒有打疫苗，尤其最近3周，重症個案持續增加，疫情逐漸升溫，不排除這一波流感高峰，會延續到春節期間。

因應疫情攀升，衛生局邀集北市8大醫學中心專家召開流感疫情整備應變會議，衛生局長黃世傑表示，春節連假基層診所多數休診，類流感病患可能湧進大醫院急診造成壅塞，也可能讓救命的急診空間成為呼吸道疾病交叉感染的傳染窩，強化醫院應變機制，衛生局請醫院嚴密監測急診服務量能，適時啟動類流感病人分流機制，並儲備足量4周的抗病毒藥劑備用。

呼籲民眾接種疫苗

疾病管制科長陳少卿說，因應春節流感疫情，北市有8家重點醫院將開設類流感特別門診，總計127診次，另外也鼓勵北市公費流感抗病毒藥劑合約基層診所春節期間開診，目前統計將共開設742診次，將透過各種管道多元提供民眾查詢。

衛生局也呼籲，北市流感疫苗剩餘1萬多劑，尚未接種疫苗的民眾可至流感疫苗接種站及台北市立聯合醫院十二區院外門診部免費接種，或就近前往台北市302家流感疫苗接種合約醫療院所接種疫苗。

(中國時報)

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