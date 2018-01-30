新聞幕後－發展勝泰山 林口分局波折多

林口警分局29日舉行成立揭牌暨分局長布達典禮，由市長朱立倫主持，在市議會議長蔣根煌、市警局長胡木源及多位民代見證下，首任分局長李忠萍宣誓就任。（譚宇哲翻攝）

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中國時報

新莊警分局轄管60萬人口，比花蓮、宜蘭、台東、新竹縣、新竹市等縣市警察局轄管人數還多，早在20多年前的台北縣時期就打算新設第二分局，選定泰山成立「泰林分局」，未料因土地尋覓困難延宕；直到升格後，中和兩警分局合併，全案才露出曙光，但此時，林口發展超過泰山，新分局順勢從泰林改為林口，可說是區域經濟發展翻轉的歷史。

第二分局 覓地困難

新莊警分局轄管新莊、泰山、林口等3行政區，早在20多年前台北縣時代，轄內人口數即已高達50萬人，是全台最大分局，地方人士要求警察局要求成立第二分局，2003年，前台北縣警察局長黃茂穗考量治安、交通，決議成立第二分局，並積極尋找機關用地。

以當年泰山鄉、林口鄉的繁榮程度相較，泰山人口數近8萬人，遠超過林口，故規畫在泰山選址成立分局，並將林口劃入轄內，名為「泰林分局」，無奈覓地困難，成立分局計畫擱置。

近年來，新莊分局轄內人口已達60萬人，遠高於新竹縣的54萬人，成立第二分局已刻不容緩，卻又礙於警察局整體組織員額因素，繼續卡關。直至2016年10月中和一、二分局合併，組織員額得以調整，成立第二分局的計畫才又重新啟動。

泰山將新增派出所

2010年台北縣升格為新北市後，林口規畫大型商城、國際影視城及捷運站等重大建設，加上世大運選手村將改為社會住宅，遷入人口遽增，迄今已成長至10萬8000人，超越泰山8萬多人口，加上當地民代積極代為爭取用地，最終定案落腳林口，定名「林口分局」。

過程中，部分泰山民代質疑此舉侵害泰山居民權益，經警察局協調泰山將新增派出所，並長期派駐交通、刑案專責處理小組，這才皆大歡喜。

(中國時報)

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