八斗子油庫 地方盼速遷建

2018年01月30日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

29日清晨桃園發生煉油廠爆炸意外，引發民眾對煉油設施安全疑慮，基隆八斗子油庫過去因為戰備和漁業需求興建多個大型油槽，去年中油承諾先建後拆，不過至今悄無動靜；居民和市議員要求相關單位加速腳步，中油表示，最快今年農曆年後完成興建新油庫相關規畫，未來新建的油庫會兼顧漁民需求和地方安全。

最快農曆年後 完成相關規畫

居民許真豪表示，他說過去八斗子有「三害」，分別是垃圾掩埋場、火力發電廠和八斗子油庫，現在垃圾掩埋場已改造為潮境公園，火力發電廠未來也即將轉型為天然氣發電廠，只剩下八斗子油庫還在。

「為何要把危險的大型油槽放在發展觀光的地區？」許真豪說，過去居民也曾發起抗爭向市府陳情，希望相關單位能遷建危險設施，將空下來的土地活用，促進地方發展。

改建成現代化 安全小型油庫

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，八斗子油庫在當地已超過36年，1年有超過3萬趟次漁船來八斗子加油，強調貿然拆除將影響漁民生計，漁民贊成中油改建現代化、安全的小型油庫。

市議員呂美玲表示，有鑑於29日清晨桃園發生煉油廠爆炸事件，為了讓八斗子居民免除公安恐慌，同時兼顧漁民使用需求，要求中油另覓適合場所改建新油庫。

另外，拖網漁船協會向呂美玲反映，漁民在正濱漁港加油時發現最近柴油品質有問題，加完油都浮一層膜，希望中油一併處理。

蔡適應服務處主任、基隆市議員林明智表示，去年5月他與中油協調會勘時，已達成決議採先建後拆方式建300公秉以下小油庫，漁會已將設計規畫送給中油，最快農曆年後會有具體期程。

中油表示，已和地方和漁會達成共識，採先建後拆方式易地興建小型油槽，保證魚汛期漁民使用需求和安全，未來希望和漁會合作共同開發。

(中國時報)