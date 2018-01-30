3年100公里 清電纜還我天空

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園市電纜線總長2萬2693公里，2015年6月電纜地下化比率為41.1％，截至2017年12月31日止，已下地纜線迴長約302.5公里，但多處路段因公共設施帶不足，難以辦理電纜地下化工程，工務局啟動「天空纜線清整專案」，規畫用3年時間，清整包含中壢區等共100公里專案道路。

移除未貼標章電纜

市府養工處表示，天空纜線清整專案配合電纜地下化工程，邀集區公所、交通局、警察局、台電、中華電信、有線電視以及固網業者等纜線單位，協力清整凌亂或垂落的架空電纜橫越路口。

專案共有五階段，在專案會勘協調後會將纜線貼標，即要求纜線業者清整捆束所屬纜線並貼上識別標籤，工程人員將剪除未貼標章纜線，之後再遷移纜線附掛位置，並圍束已貼標纜線。

市府養工處擇定「桃園區中山路與民族路口周邊道路」及「中壢區中北路與實踐路口周邊道路」作為清整示範區，兩處現已完成清整作業，合計清除約1.23噸廢棄纜線。依示範區清整數據推估，100公里專案道路，可清除約186.35噸廢棄纜線。

挑戰城市進步指標

市長鄭文燦表示，由於電纜下地工程必須有足夠空間放置變電箱，若能夠採電纜地下化的纜線，市府會優先採下地工程方式辦理，其餘再進行天空纜線清整。他說，電纜清整是城市進步的重要指標，需要細緻地處理，也是高難度挑戰，但為了市容景觀及市民安全，是一定要完成的工作項目，感謝台電公司的配合，市府也會持續協調各纜線單位全力配合推動。

(中國時報)

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