伯公照護站啟動 社區喊沒錢

新竹縣的「伯公照護站聯合揭牌活動」，期提升長期照顧需求者與照顧者的生活品質。（邱立雅攝）

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中國時報
、呂筱蟬、邱立雅、／綜合報導
苗縣副縣長鄧桂菊（右）與長輩一起品嘗佳餚。（陳慶居攝）

客家委員會配合衛福部長照10年計畫2.0政策，29日同步啟動35處伯公照護站，桃竹苗共有17處。不過有社區發展協會認為沒錢難辦事，目前光共參就花光關懷據點及長照2.0經費，只能靠發展協會的錢來支應。

盼成為社區交流據點

苗栗縣「伯公照護站」昨在大湖鄉靜湖社區發展協會揭牌，現場配合全國同步視訊揭牌，副縣長鄧桂菊鼓勵長者多加利用，多多走出戶外參與各項活動，讓伯公照護站成為社區交流的據點。

鄧桂菊與長照中心主任林采勳指出，靜湖及南湖社區發展協會為長照2.0的C級照護站，也以「伯公照護站」加入客家文化意涵，可提供社區長輩更好的服務。

桃園市承辦伯公照護站計畫的單位，包含楊梅區瑞原社區發展協會、大合社區發展協會、中華雲鵬展弘協會，還有中壢區的幸福家庭培力協會、永福社區發展協會、濟世功德協進會。市客家事務局表示，初始先與這6個據點（較有服務能量的社區關懷據點）合作，未來也將逐步擴展據點至其他客庄地區。

只靠發展協會錢支應

新竹縣伯公照護站共有竹北新國社區發展協會、竹北禾馨護理之家、新埔下寮社區發展協會、湖口鳳山社區發展協會、湖口老人會及湖口湖南社區發展協會及中興社區發展協會7個單位。新竹市則有東區科園里及香山區海山里兩處。

中興社區發展協會理事長范增淇表示，社區的團隊跟他很希望計畫能繼續下去，雖然給予的經費實在不多，「但沒錢難辦事」。中興社區發展協會舉辦共餐以來，每月需要花費3萬多元餐費，已經用光關懷據點與長照2.0的經費，其餘開銷也只能用發展協會的經費來支應。

(中國時報)

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