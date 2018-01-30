拿身分證看花博 綠批荒謬

台中市府開放花博卡申請踴躍，其中后里花博森林園區展館進度超前，市民對花博很期待。（盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市府開放市民申請花博卡，市長林佳龍29日在市政會議表示，全世界都走向電子票證的潮流，對有人提出拿身分證看花博，他反擊「不要回到原始時代，難道要拿身分證進場時蓋個章，實在荒謬又幼稚！」市議會國民黨團執行長顏莉敏反駁說，市民可用身分證件換門票，換票期間也能拉長。

14歲以下兒童沒證件怎辦

林佳龍說，花博要成功有兩大關鍵要素，一是展出內容令人驚艷，二是市民熱烈參與，對部分人士認為可用身分證免費入園，未考慮到14歲以下的幼齡兒童尚未具有身分證，需由法定代理人代為申請或必須另帶戶口名簿等諸多不便情形，如果一家好幾個孩子，難道要拿戶口名簿或憑影本？這是很荒謬、幼稚想法。

「全世界走向電子票證時代，不要回到原始時代！」林佳龍強調，市府開始受理市民申請花博卡，將提供免費參觀1天、免費公車10公里及日後上千家花博特約商店優惠等措施；花博結束後更將轉為「市民卡」，持續成為台中市民專屬的好康卡。交通局長王義川強調，電子票證符合時代潮流，是打造電子化政府、智慧城市發展的必然趨勢，個資保護也符合國際認證，沒有問題。

電子票證符合時代潮流

顏莉敏指出，台北辦花博市民拿身分證購門票享打折優惠都沒問題，台中辦花博市民就不能拿身分證換門票享優惠？平常去動物園、植物園各項活動時，用身分證件購票不也是如此？

顏莉敏強調，現在人手一機搭配APP，桃園、台南辦理所謂市民卡都被批評成效不彰；唯獨台中不但要市民辦花博卡，日後才要改成市民卡。

(中國時報)

伯公照護站啟動 社區喊沒錢 彰化機檢段遷花壇 鄉親反彈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。