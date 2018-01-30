拿身分證看花博 綠批荒謬

2018年01月30日 04:10 中國時報 盧金足 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市府開放市民申請花博卡，市長林佳龍29日在市政會議表示，全世界都走向電子票證的潮流，對有人提出拿身分證看花博，他反擊「不要回到原始時代，難道要拿身分證進場時蓋個章，實在荒謬又幼稚！」市議會國民黨團執行長顏莉敏反駁說，市民可用身分證件換門票，換票期間也能拉長。

14歲以下兒童沒證件怎辦

林佳龍說，花博要成功有兩大關鍵要素，一是展出內容令人驚艷，二是市民熱烈參與，對部分人士認為可用身分證免費入園，未考慮到14歲以下的幼齡兒童尚未具有身分證，需由法定代理人代為申請或必須另帶戶口名簿等諸多不便情形，如果一家好幾個孩子，難道要拿戶口名簿或憑影本？這是很荒謬、幼稚想法。

「全世界走向電子票證時代，不要回到原始時代！」林佳龍強調，市府開始受理市民申請花博卡，將提供免費參觀1天、免費公車10公里及日後上千家花博特約商店優惠等措施；花博結束後更將轉為「市民卡」，持續成為台中市民專屬的好康卡。交通局長王義川強調，電子票證符合時代潮流，是打造電子化政府、智慧城市發展的必然趨勢，個資保護也符合國際認證，沒有問題。

電子票證符合時代潮流

顏莉敏指出，台北辦花博市民拿身分證購門票享打折優惠都沒問題，台中辦花博市民就不能拿身分證換門票享優惠？平常去動物園、植物園各項活動時，用身分證件購票不也是如此？

顏莉敏強調，現在人手一機搭配APP，桃園、台南辦理所謂市民卡都被批評成效不彰；唯獨台中不但要市民辦花博卡，日後才要改成市民卡。

(中國時報)