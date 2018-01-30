彰化機檢段遷花壇 鄉親反彈

2018年01月30日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市鐵路高架化定案，位在彰化車站後站的機檢段也將往南遷至花壇鄉。消息傳出後，許多花壇鄉民反彈，紛紛在網路社群熱議；縣府工務處強調，機檢段設置在花壇鄉對經濟發展有加分作用，絕非嫌惡設施。

彰化車站 二軌變四軌

彰化市鐵路高架延宕長達20年，員林市、台中市陸續完工，連嘉義市去年底正式動工；行政院長賴清德上周五總算親自到彰化送大禮，宣布鐵路高架化拍板定案。

彰化車站將採原地高架，由二軌變四軌，北側新增金馬站將與中捷綠線共構，南側新增中央站，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.2公里，總經費387億元；縣定古蹟扇形車庫將原地保留轉型鐵道博物館，動態展示陳列退役火車頭。

彰化機檢段將遷移至花壇鄉，消息傳出後引發花壇鄉親反彈，認為高架化花壇沒份，別人不想要的卻都塞到花壇來，怒指被當成二等公民，在臉書社團「花壇人俱樂部」中引發熱議。

利多 增1000工作機會

彰化縣工務處運輸管理科科長許僅宜表示，縣長魏明谷親率縣府團隊多次北上交通部爭取彰化市鐵路高架；彰化站原本就是山、海線交會起始站，台鐵局選擇將兩軌提升至四軌，用意在提升運量，才能與高鐵競爭。

許僅宜說，未來台鐵局將彰化站定位為始發站，往北、往南都是起點；所有車廂在彰化匯集發車，機檢段的量體配備與設計規畫，都會大幅提升一個檔次，台鐵局宿舍會遷移到此，所有車廂的清潔整理、和人員的生活需求，可望增加1000多個在地工作機會，都會帶動當地的經濟發展。

(中國時報)