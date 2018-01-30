最棒里長緩辭 今赴市府靜坐

2018年01月30日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

被網友譽為「世界最棒里長」的台南市龍崎區牛埔里長陳永和，不滿市府放水讓業者偷渡掩埋場工程，憤而口頭請辭。29日他前往區公所拿辭職書時，由於沒有前例也沒格式，加上區長蕭琇華強力慰留，暫緩辭職，但強調30日將前往市府靜坐，「家園不能變成垃圾場」。

請辭碰軟釘子

擁有世界級白堊泥岩地景「月世界」的龍崎區，當地牛埔里長陳永和因帶頭反對設置大型掩埋場，不僅被打壓還險遭罷免，被網友譽為「世界最棒里長」。但因日前市府同意開發商進行水土保持工程，業者砍樹挖山，讓他深感「再當100屆里長也保護不了這塊土地給後代子孫！不如歸去」，28日舉辦尾牙宴請里民，現場雖有上百鄉親連署留人，但他仍辭意甚堅。

昨天上午11點多，陳永和前往龍崎區公所民政課要拿辭職書時，承辦人員表示，里長辭職從來沒發生過，公所也沒有制式書面，讓他碰了個軟釘子，無法簽名馬上辭職。

將揭掩埋場偷跑事證

隨後，陳在公所人員的引導下，前往區長室與蕭琇華對談。陳永和當著蕭的面氣憤指責市府讓掩埋場施作小型防災水保工程，不尊重地方，失去公信力，還把他耍得團團轉，因此即便民意慰留，他仍決定辭職。

蕭琇華不斷好言相勸，希望他冷靜思考後再做決定。陳永和幾經思考，因一時難以辦理辭職，加上又不捨居民的慰留，決定暫時打消辭意。

不過，陳永和強調，此次的不滿來自市府，30日仍將在環保團體聲援下，前往市府永華中心大門靜坐，並公布施工圖樣等關鍵資料，揭發掩埋場偷跑的事證。

(中國時報)