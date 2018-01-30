蕭淑麗質疑民調 藍分裂隱憂

蕭淑麗（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

藍營前嘉義市長黃敏惠宣布參選嘉義市長，國民黨各縣市長參選人初選民調紛爆「失真」疑雲，矢言「打死不退」參選到底的嘉義市議長蕭淑麗對參加初選民調持保留態度，她29日表示，會參加黨內協調。藍營2個女人的戰爭，恐有內部分裂的隱憂。

未接獲黨內協調通知

國民黨基隆市長人選初選民調出槌，澎湖也鬧民調不公，又傳出黨中央傾向嘉義市不進行初選，以參選人民調協調出人選，本周進行協調，地方盛傳蕭淑麗不相信民調，不參加黨內初選。

蕭淑麗表示，黨內各縣市長人選的初選民調都有爭議，發生問題，讓人有疑慮，她會參加黨內協調，但目前尚未接到協調時日的通知。

前嘉義市長黃敏惠27日在黨部小組長授證活動中，公開宣布參選嘉義市長，蕭淑麗正參訪大陸未出席，被外界解讀為獲得黨中央默許的「突襲」舉動，巧用時地，出奇制勝又避免尷尬，為2個女人戰爭拉開序幕。

稱非閃躲盼世代交替

蕭淑麗表示，尊重黨內同志隨時可以表達意願，不多做揣測，她會參加黨內協調，也請黨中央正視「世代交替」，黨或地方都需要新世代出來，她長期深耕地方基層，盼黨中央給新人機會。

據指出，黨中央原於本月25日約有意參選市長的人選到中央黨部協調，因蕭淑麗率團到大陸參訪，沒有約成，27日黃敏惠公開宣布參選市長。

蕭淑麗表示，應大陸廣東省台辦邀請率團參訪進行兩岸交流，她並非刻意閃避、不參與，她希望大家心平氣和協調，「團結由我做起」。

(中國時報)

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