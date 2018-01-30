高市166家診所 周日不打烊

2018年01月30日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

氣溫驟降，流感進入流行期，平常假日許多基層診所都休診，為了因應流感期需求，高雄市衛生局協調全市166家基層診所即日起至3月底，周日不打烊；另春節期間是流感高峰期，有22家醫院開設類流感特別門診服務，方便民眾看診。

落實分級醫療一起防疫

衛生局29日舉辦「打擊流感不手軟」記者會，衛生局長黃志中及高雄縣市醫師公會理事長盧榮福、王欽程、中華民國基層醫師協會理事長林俊傑、高雄市診所協會理事長張榮洲、高市醫師公會理事楊宜璋、疾管署高屏區管制中心科長林慧真，及基層診所醫師等人，共同宣導「洗手」、「開窗」、「戴口罩」等防流感衛生觀念，並宣布啟動166家基層診所加入周日看診行列。

黃志中表示，流感已由北往南流行，高雄也進入流行期，如果基層診所周日不看診，民眾生病就往大醫院急診跑，造成急診大塞車，影響到重大急症病人，政府希望實施分級醫療，支持基層診所伙伴加入防疫行列。

醫院過年設類流感門診

衛生局疾病管制處長潘炤穎說，流感已進入流行期，他舉某醫學中心為例，急診已湧進流感病患，出現壅塞情形，待床時間為2至3天；基層診所在登革熱防疫已有經驗，診所通報率高達5成以上，成效很好，做到醫療分級；現在已有585家有公費藥劑的合約基層診所加入流感防疫，其中166家周日照常看診，讓民眾看病更方便。

因農曆春節連續假期返鄉及旅遊人潮陸續湧現，預估流感疫情將達到高峰；潘炤穎說，為避免急診壅塞，針對春節期間流感輕症患者適度分流，全市22家地區醫院以上的醫療院所，成立類流感特別門診，有需要的民眾可利用。

(中國時報)