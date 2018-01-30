枋寮抓（魚勿）鱙魚 變夕陽產業

2018年01月30日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

枋寮漁港因海象平穩、從容大度，而有「老人海漁村」的美稱，從其定義看來相當浪漫，但現在卻淪為「名符其實」，漁村不僅面臨人口凋零老化，撐起枋寮一片天的魩鱙魚（吻仔魚）產業，更因環保團體的誤解成了夕陽產業，目前僅存8艘漁船，但他們依舊等待奇蹟。

1970年代，全台 鱙魚業興起，屏東、高雄、宜蘭等漁港都在捕撈 鱙魚，當中就以屏東枋寮、宜蘭蘇澳2漁港因產量最多而聞名，而枋寮更以牠撐起一片天，高峰時期多達30艘漁船出海捕撈，當時枋寮人堪稱是靠 鱙魚養大的，枋寮更有「 之鄉」之稱。

人口老化 由盛而衰

然而，多年後，環保團體因「漁民捕光小魚，大魚還要吃什麼」為由抗議 鱙魚產業，各地捕撈 鱙魚的漁民遭到打壓，2007、2008年間，漁業署還有意全面禁止捕撈 鱙魚，但在漁民的抗議下未實施，改採不補助、讓漁民自行淘汰的方法。

枋寮漁港因此受挫嚴重，因為他們會出海的漁船都是捕 鱙魚，且同時覺得相當不公平，漁民們直指外界都誤解了 鱙魚，牠是鮆科魚類，長大一定的程度就會死去，牠並不是所有魚類的小魚，漁民只是將既有的資源加以利用，且枋寮漁會早就朝環保永續發展，制定嚴格的捕撈規定。

枋寮漁會指出，1990年代漁會成立 鱙魚產銷班，同時訂出捕撈期、漁獲量、漁具、漁法、漁獲體長、混獲比率等限制，10年後縣府也公告「屏東縣 鱙漁業管理規範」，雙管齊下控管捕魚制度及陳清誤會，但似乎補救不了窘境，外界的負評讓此在地產業一蹶不起。

40多人苦撐 等奇蹟

漁會表示，現在只剩8艘漁船在捕撈，約40多人從事該工作，但它不只緊繫40多個家庭，還有魚販、加工廠員工等人也在其中，所以他們還有所期待地在撐。

(中國時報)