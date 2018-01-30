首任分局長李忠萍 守護18萬人口

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中國時報
／新北報導

新北市警察局林口警分局29日上午揭牌使用，成為新北市第17個警分局，原本新莊分局泰山、明志、林口、文化、瑞平、下福、忠孝等派出所，移撥林口分局管轄，首任分局長則由原保大大隊長李忠萍擔任，肩負起林口、泰山區交通、治安責任。

林口警分局位於林口區忠孝二路，緊鄰三井outlet，轄區範圍包括林口區及泰山區共34個里，居住人口約18萬人，29日舉行的成立揭牌暨分局長布達典禮由市長朱立倫主持，在議長蔣根煌、議員蔡淑君，以及多位地方民代見證下，首任分局長李忠萍宣誓就任。

朱立倫表示，過去新莊警分局管轄新莊、林口、泰山等地區，人口高達60萬人，創下全國最大警分局紀錄，基層員警勤務負擔相當沉重，加上近年林口區發展快速，人口、建設一一到位，成立新分局是地方人士共同期盼。

朱立倫說，首任分局長李忠萍資歷完整、經驗豐富，期許林口警分局在其帶領下，為林口、泰山地區18萬市民的治安、交通及為民服務工作努力。

李忠萍表示，林口警分局駐地寬廣，靶場、體技館、警備休息寢室等一應俱全，廳舍的建構、規畫都考量到基層的需求，機能完善，期許員警在處理民眾案件時更能以同理心、不分彼此，第一時間給予民眾需求最好的回應，提供市民便捷、有效的警政服務。

(中國時報)

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