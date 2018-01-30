船牌淪炒作工具 漁民怨歎

漁業署全面實施漁船汰建管制，然而汰建資格遭民間炒作，導致汰建資格水漲船高，部分漁民造船買不到牌照，抱怨漁業署政策變調。（李其樺攝）

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中國時報
／基隆報導

漁業署為保護台灣海洋漁業資源，多年前實施汰建政策管控漁船總量，然而這項立意良善的政策卻淪為有心人炒作工具，要造一搜新船等於在新北買下一棟全新的大樓住家，讓不少漁民直呼「太離譜！」要漁業署設法管制；漁業署回應，汰建權買賣屬於市場機制，不會加以干涉。

依照漁業法規定，漁民要造新船，必須先取得相同噸數的汰建權或稱汰建資格，經漁業署核准才能申請造船；若是漁民原有船隻滅失，但漁業證照未註銷，原先持有的汰建資格可允許自由買賣。

近十幾年來汰建權價碼水漲船高，部分漁民買不到船抱怨連連。漁民嚴文宏表示，去年延繩釣船牌從1噸3、4萬，今年漲為7、8萬；拖網船1噸漲到15萬元，他要造一艘100噸漁船，就要先花1500萬元買汰建權，幾乎等於新北市一棟全新大樓住家！質疑「漁民要是能買得起房子的話，幹嘛還要辛苦下海捕魚？」

嚴文宏說，要造一艘新船市場行情至少要2、3千萬元，再加上購買汰建資格，往往多出數百萬元到千萬元成本，普通漁民只能向漁業署借貸才買得起新船，形同未創業先負債，認為漁業署應釋出多餘的牌照，給有心的漁民使用。

漁民許明熙表示，漁民可以向漁業署申請展延牌照，讓手上持有的汰建資格最多保留3年，在市場價格較好時賣出，他還聽過有漁民故意放火燒毀中古船，節省報廢費用，還可賣掉汰建資格撈一筆錢。

基隆市政府產發處漁政科長何惠玫指出，目前基隆漁船約600艘、漁民約5000人，漁船的建照是可以轉讓給他人，也可以合夥，漁民認為價錢合理就會買，政府不會干涉。

漁業署漁政組長施俊毅指出，為了保護台灣日益枯竭的海洋資源，漁業署最早在1967年針對未滿300噸的拖網船實施汰建管制，直到1989年對所有漁船全面實施汰建管制；目前全台漁船數量從最多3萬2千艘減為2萬2千餘艘，已達到管控漁船總量效果。

漁業署表示，汰建資格屬於市場機制運作，不會加以干涉，未來可能會放寬汰建權認定，讓漁民可打造寬敞的魚艙便於海上生活起居。

(中國時報)

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