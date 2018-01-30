沒了電線桿 鄰里廣播跟著消音

2018年01月30日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市進行地下化工程，但原本掛設在電線桿的鄰里廣播系統也被拆除，有里長認為相當不方便，但都會區里長則認為，里民覺得廣播系統很吵，大多透過布告欄方式通知里民。市議員則建議，施工業者應該要有妥善的配套措施。

大溪區、大園區等地進行電纜地下化工程，鄰里廣播系統也跟著拆下，有里長就指出，鄰里廣播系統不堪使用，希望可以汰舊換新，但最近進行電纜下地，導致鄰里廣播系統也跟著拆除，若有緊急事項要通知里民，非常不方便。

有里長成立Line群組方便與里民聯繫，但碰到緊急狀況，怕民眾沒有隨時看Line，認為廣播系統還是有存在必要。中壢區里長則認為，里民都住在社區大樓，不喜歡被打擾，透過電梯布告欄通知大小事，若有緊急狀況，則通知社區管委會協助。金華里長謝岩介就說，里內完全沒有廣播系統，雖然社區有自行裝設，但也從未借用。

市議員謝彰文說，電纜線掛在天空，不但遇到強風、大雨容易停電，也造成天際線醜陋，地下化對居民而言較方便，前置作業一定要做好，桃園市目前線路管理還有盲點，需加強管理。

她說，施工業者應有妥善的配套措施，電桿的廣播系統可事先移置到妥善的地方，廣播系統可以設在電燈或是建築物上，若業者有先處理好，就不會讓電纜地下化的美意打折扣。

(中國時報)