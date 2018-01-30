9萬老人僅2站 苗縣大不足

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣面臨人口老化的嚴峻考驗，目前18鄉鎮的人口老化比例，就有15個鄉鎮高於全國的人口老化比例。因此苗栗縣自2017年便積極布建長照服務網，包括102處的社區關懷據點，還有9處的日照中心，但由客委會輔導的伯公照護站僅有2站，相形之下根本不成比例。

苗栗縣衛生局指出，目前苗栗的老年人口將近9萬人，老年人口比例為15.36％高出全國的13.80％，其中南庄鄉、大湖鄉、三灣鄉、西湖鄉、獅潭鄉的老人比例更超過20％，顯示處理長照的問題刻不容緩。

日前客委會與衛福部為落實長照2.0政策，推動「伯公照護站」為了讓客家長輩獲得最充分的醫療與幫助。但苗栗為客家大縣，伯公照護站僅設置在大湖鄉的靜湖及南湖社區。

文觀局表示，伯公照護站為衛福部與客委會的計畫，未來如要增加也需中央認可。針對苗栗偏鄉客庄老人的照護，長照中心主任林采　表示，雖然不是每個日照中心都有進駐，但縣衛生局仍在偏鄉的每所衛生所都有1至2位的照服員為長者提供醫療服務。

伯公照護站挹注苗栗縣內資源明顯不足，但苗栗縣府仍極力推動友善高齡城市，積極拓展關懷據點與日照中心。目前縣府共成立102個服務據點，遍布苗栗18鄉鎮，提供長者離家近、符合需求的服務，未來也逐步推動一鄉鎮市一日照機構，希望長者都能安心樂活。

(中國時報)

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