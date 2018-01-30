國民黨推張麗善選雲林縣長

立委張麗善。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣黨部29日召開縣委員會議，通過建請黨中央提名立委張麗善，代表該黨參選下一屆雲林縣長的建議案，黨中央預計2月7日完成提名。張麗善強調會全力以赴，籲請鄉親給她機會。

黨部書記長郭侑諺說，依據黨中央《107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法》，若有兩人以上表態參選，則由中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，再送中央提名審核委員會審議後，報中常會核定提名，雲林縣只有張麗善表態參選，縣黨部因而依據該黨員《參加公職人員選舉提名辦法》相關規定開委員會議，討論請中央提名張麗善參選雲林縣第18屆縣長的建議案。

會議由該縣黨部副主委、也是黃復興黨部主委謝大林主持，全縣共51名委員，近40人出席，異口同聲力薦推舉張麗善代表參選，希望黨中央依循地方民意提名張。

郭侑諺指出，該決議案將提交給黨中央提名審核委員會，經審議後再報請中常會核定並公告，預計2月7日會完成提名，呼籲全體黨員同志發揮影響力全力協助、贏得勝選，讓雲林縣再現藍天。

張麗善非常感謝縣委員同志的肯定與支持，身為不分區立委的她，一定會全力以赴，而她既是雲林女兒，也是雲林媳婦，加上鄉親的鼓勵，會永遠和鄉親站在一起，共同為雲林的發展繁榮打拚，也希望鄉親給她一個機會。

(中國時報)

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