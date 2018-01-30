參訪荷蘭單車道 柯嘆3年難達成

2018年01月30日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲前往歐洲四國參訪，28日展開荷蘭的市政參訪行程，對於荷蘭的自行車文化以深深融入當地生活，柯文哲有感而發表示，阿姆斯特丹的自行車道花了40年建置，台北恐怕不要幻想可以在2至3年內建立，這次考察回去應重新檢視計畫。

柯文哲訪歐第三天，參訪團參訪阿姆斯特丹新舊城區、運河區、自行車專用道及智慧城市案例。柯文哲在參訪阿姆斯特丹自行車道後受訪表示，阿姆斯特丹的自行車道花40年建置，這也帶給我們一個啟示，「如果人家花40年才建立起來，我們就不要幻想可以在2、3年內建立」。

柯文哲表示，一開始想說2、3年內很難做出成績，所以就有一點停頓，「不過看一看，如果阿姆斯特丹願意花40年來建立整個自行車道系統，我們可能可以丟一個比較長期的計畫。」指出回台灣會再重新制定計畫。

而柯文哲出國前，有網路媒體報導前觀傳局長簡余晏離職內幕、台北燈節市府與廠商間的風波，讓柯文哲相當不滿，29日更有爆料指出柯下令封殺該名記者，竟封鎖或是標示拒接該名記者電話，甚至要求所有11樓（市長室所在樓層）相關人員出示手機以表忠誠。

爆料人士痛批，記者追蹤新聞幕後，竟被市長封殺，猶如文革與焚書坑儒，令人不寒而慄。

29日上午台北市參訪團則到烏特勒支市，兩市市長舉行市長高峰會，會後柯文哲受訪對此表示，「不是封殺，而是自己要有警覺怎麼處理」，詳細方法內部還在討論。

柯表示，常常媒體是7分真3分假，並不是完全不對，但假的部分造成市府內部困擾，因此他要求，如果有涉及消息不正常外洩的人，自己就要有警覺去處理，在市府還沒想清楚應付假新聞或錯誤新聞的方法之前，相關人事都要為自己負責，不願正面回覆是否下令拒接。

(中國時報)