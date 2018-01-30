獎學金12萬元 大方分享手足

趙淑嫈（左）在父親期待下讀長庚護理科，沒想到讀不到1年父親被診斷出腎臟癌末期、隔年離世，媽媽一肩擔起1家6口生計，趙淑嫈很開心有獎學金可以貼補家用。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市29日頒發第11屆希望工程獎助學金，大專12萬元、高中8萬元，是全國政府設立的獎學金中金額最高的，共有8位優異清寒學子獲獎，其中7人是單親，不但課業名列前茅，課餘也都會幫忙家務、打工賺錢貼補家用，都希望減輕家中負擔，甚至把獎學金大方分享給兄弟姊妹，一起順利完成學業。

長庚科技大學5年級的趙淑嫈在父親期待下棄高中、選五專，讀護理科，沒想到父親被診斷出腎臟癌末期，為肩負1家7口生計仍堅持上班，隔年惡化，入院不到1個月就離世，趙不但打工分擔家計，也在照顧父親時培養出興趣，更專心於課業，連續2次穩坐全校第一，更積極考取運動防護員、禮儀師等證照充實自己。

連3年獲獎的台中教育大學體育系4年級李旻叡，父親身體不佳，一家5口生計全落在母親肩上，抱著回饋的心，課餘時間到國中特教班擔任志工，協助肢體障礙生體能訓練。 　雲林科技大學化學工程與材料工程系3年級的陳昶諭和高雄大學生命科學系一年級的陳暄穎，都是母親獨自撫養3名子女，陳的母親還因積勞成疾罹患腎衰竭，很開心獲獎學金，可以為弟弟們未來學業提早準備。

內壢高中3年級張嘉玲父親早逝、母親是新住民，近年糖尿病加白內障，自小照顧她的姑姑6年前又罹癌，她希望獎學金能減輕姑姑壓力。啟英高中資料處理科2年級的張詠翔，母兼父職養活4小孩，張詠翔希望獎學金能助自己和弟妹順利完成學業。

成功工商餐飲管理科2年級施依辰和成功工商資訊科3年級賴續恩，都由父親一手帶大，施依辰需靠就學貸款才能繼續學業、賴續恩則因父親中風轉入輪調班半工半讀，都希望自己盡快完成學業，改善家中經濟。

(中國時報)

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