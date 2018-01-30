師生接手研究 助他躍上國際

2018年01月30日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

清華大學物理系博士生林仲桓，2016年不幸因車禍喪生，筆電還遭焚毀，珍貴研究資料付之一炬，師生不捨林的心血就此斷送，拼湊其實驗數據接手完成，研究投稿上國際期刊，表彰他對物理界的貢獻。

清大29日特別選在專為學界菁英成立的「名人堂」內，由林仲桓指導教授唐述中，將以林仲桓為第一作者的國際學術期刊Physical Review Materials，親手交到林仲桓的父母手中，現場並象徵性為林仲桓預留一張空椅，擺放博士服。

唐述中表示，林仲桓研究的半導體薄膜新材料鍺烯，在物理學界還沒有人能做出成功作品，因此林從提出到研究階段，師生倆都十分期待研究成果的誕生。

為此，林仲桓生前幾乎將所有時間埋首在研究上，嘗試以不同成長溫度、蒸鍍速率、方法，終於成功在銀表面長出鍺烯、形成一層漂亮的蜂巢狀結構，是相當重大的突破。

然而天不從人願，就在林仲桓實驗階段已達到8成完成率時，因一場嚴重車禍，結束32年的短暫生命，攜帶的筆電儲存珍貴研究資料，還遭肇事駕駛惡意焚毀後棄於溪中。

清大師生為此追蹤林生前研究軌跡，從其在同步輻射中心的實驗室電腦中，還原出數據並接續研究，研究者包括唐述中、牟中瑜、鄭弘泰3位清大物理系教授，及陳韋全、陳亭宇等4位碩博士生。

林父表示，林仲桓一路從清大學士班念到博士班，10多年青春歲月全奉獻給學術，相信能完成博士班研究會是他重要里程碑，感謝清大師生的協助，陪伴林仲桓走完學術最後一哩路，期刊發表是最好的新年禮物。

(中國時報)