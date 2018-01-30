大仁哥東勢採果 橘農拜託幫忙

大仁哥來採果！副總統陳建仁前往東勢區明正里果園，體驗採摘茂谷柑樂趣。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

茂谷柑進入產季，副總統陳建仁29日到東勢區明正里採果，他還親自剝皮分送給大家試吃，有農民趁機上前陳情表示「我們祖先從清朝來此開墾，政府遲遲不願放領河川地，導致發展受阻，馬英九來兩次都說『交辦』，一切攏是假！」陳建仁表示「回去研究看看！」

陳建仁由副市長林依瑩陪同至東勢區信義長青快樂學堂參訪，也到青年加農學員盧治佑的果園訪視，參觀完篩果機運作過程後；由農業局副局長蔡勇勝報告「青年加農、賢拜傳承」計畫，陳建仁頻點頭並豎拇指肯定「很棒！」隨後體驗採果樂趣並與眾人分享。

明正里有台灣茂谷柑發源地之稱，果農張瑞吉及張明煌在眾人大啖茂谷柑時，上前陳情表示，他們來此耕作已有3、4代種植600公頃茂谷柑；其中400公頃被政府認定是河川地，每分地收取1000多至2000元租金，因無法取得土地，不能興建停車場或廁所觀光發展受阻。

張瑞吉憤怒說表示，馬英九來「long stay」兩次都說「交辦」，至今未有下文，一切「攏是假」，拜託副總統幫幫忙，希望能透過「公地放領」解套。陳建仁表示，必須帶回研究。

地政局長張治祥說，河川地屬水利署所有，農民繳交是許可使用費，若河川改道劃出浮覆地，所有權則屬於市府，依農業發展條例中農牧用地放租。若要放領依法法無據，需由中央修法才能解決用地爭議。

(中國時報)

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