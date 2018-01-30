南院展十駿犬 導盲犬也來看

故宮南院特展「戊戌狗年‧喜迎上元」開展記者會上，邀請導盲犬入館參觀，與郎世寧《十駿犬》真犬會畫犬，場面特別。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

故宮南院為迎接台灣燈會在嘉義縣舉辦，同時搶救直直落的入館參觀人次，年度大展以狗年為題，規畫「戊戌狗年．喜迎上元」特展自30日起在南院展出，讓民眾有機會見到「西洋畫師第一人」郎世寧《十駿犬》中的8幅巨作，為讓這場被故宮博物院院長林正儀稱是最接地氣的展覽有好的開始，29日開展記者會，還特別邀請導盲犬入館參觀，真犬會畫犬，場面溫馨。

林正儀昨在開展記者會指出，2018台灣燈會是嘉義縣年度盛事，故宮當然要共襄盛舉，這次精選151件文物，以「狗年呈祥」、「歲朝迎春」、「歡慶元宵」及「福壽吉祥」4大主題布展，其中不只部分文物已2、30年未在北院展出，像是郎世寧《十駿犬》系列，因每幅長約247公分，寬164公分，礙於北院空間所限，從未同時展出，即使是展出也未見全貌，此次在南院將分成兩檔各展出4幅作品。

南院戶外廣場本身就是燈會展區之一，配合燈會舉行，南院2月16日至3月11日，博物館周一停休照常開館，並延長開館時間到晚上9點，園區也拉長開放時間，從上午6點30分至晚上11點，讓遊客一飽園區內的輝煌燈火，兼吸納入館參觀人潮。

由於除警犬和輔助犬外，一般毛小孩不被允許進入博物館內，昨南院也特別邀請導盲犬協會的狗狗嘉賓與來賓一同入館參觀，聽取林正儀親自解說展出文物背後的故事和珍貴性。

出席主持開展儀式的嘉縣副縣長吳芳銘除肯定「戊戌狗年．喜迎上元」的珍貴性外，也說故宮配合燈會，延長開放展廳時間，讓民眾來嘉義不只看燈會，還能看國寶展覽，絕對是2018台灣燈會在嘉縣最大附加價值。

(中國時報)

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