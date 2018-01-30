寒假親子同樂 氣墊、恐龍正夯

2018年01月30日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

寒假到了，學生族群「放風」，業者搶攻親子出遊商機。全球最大氣墊樂園「Art Zoo藝術動物園」，吸引數萬遊客搶玩，最夯設施甚至得排20分鐘，但大小朋友樂此不疲。夢時代則有新開幕恐龍樂園，祭出親民銅板價，還有全台唯一頂樓「旋轉塔」，驚嚇指數破表。

Art Zoo是新加坡藝術家陳俊達打造，海外首站移師港都，這處體驗式藝術氣墊樂園，占地逾3600坪，多達11項主題造型氣墊，可以恣意穿梭16公尺高長頸鹿迷宮、遊進30公尺鯨魚肚子裡，也可以與青蛙、袋鼠、大象、斑馬等盡情奔放、彈跳。

Art Zoo座落在夢時代正面對廣場，緊鄰高雄輕軌交通便利，最近也成為熱門的網美打卡景點，展期至3月4日。英迪格酒店與藝術動物園合作，推出一整層11間主題式客房，2月適逢寒假、過年訂房踴躍，每晚5200元+15％起，加贈Art Zoo門票及驚喜包。

HAPPY100在夢時代頂樓打造「恐龍探索樂園」，占地2000坪，引進高6公尺巨無霸恐龍，超過12項主題設施，互動式恐龍讓人身歷其境，票價只要20元。

為歡慶恐龍探索樂園開幕，業者推出超值回饋，即起至2月20日寒假開放免費入場，遊樂套卡原價500元、特價300元，可任選玩5項設施。

(中國時報)