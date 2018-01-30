佳興木雕傳人 教學童祕笈

沈安日每周到泰武國小教小朋友雕刻，讓文化向下扎根。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

泰武鄉佳興部落從日本時代開始就是著名的「木雕村」，出了不少國寶級大師。目前佳興木雕師已傳到「第6代」沈安日身上，不過村內木雕風氣已不如過去盛行，人才逐漸凋零，讓他非常憂心，現在每周到泰武國小教小朋友雕刻，讓文化向下扎根。

漢名沈安日的卡邦，從小就看著長輩們拿著雕刻刀，刻出充滿排灣文化的作品；他們雕刻時專注且內斂的神情，深深烙印在他的腦海裡。不過因家庭因素，他國中畢業後選擇就讀軍校，一路成為海軍陸戰隊士官長。

沒想到入伍10年後因過度運動導致脊椎受傷，只能黯然退伍回到部落；不過上帝這個意外的安排，讓他有機會完成小時候的夢想，他先後向部落木雕師賴和順及高富村學習木雕，成為佳興木雕第6代傳人。

沈安日目前仍找不到接班人，雖然還年輕，但仍感到憂慮，擔心人才斷層，技藝無法傳承，將中止在他這一代。他因此積極培養新秀，已在泰武國小教授木雕20年，目前每周三都會利用下午社團課，教四年級以上孩子木雕。

他從繪圖、製圖、了解排灣族傳統圖騰意涵、學習雕刻技法，一步步帶孩子們進入木雕世界。泰武國小孩子學了3年後，技法已可達到高中程度。不過目前國、高中都沒有木雕課程，也沒學校聘請他授課，孩子畢業後就中斷無法繼續學習，非常可惜。他建議相關當位可以建立師徒制學習制度，有利傳統藝術工法傳承。

(中國時報)

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