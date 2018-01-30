公車行車紀錄器抓違停 成效差

2018年01月30日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市公車停靠區違規停車嚴重，去年超過3萬件，連帶影響公車過站不停或無法靠邊停，引發安全疑慮。北市府前年6月實施公車行車紀錄器抓違停，但議員周威佑發現執行成效差，至今15家公車業者僅4家持續檢舉，亂象未改，建議市府將檢舉違停納入業者考核評鑑。

北市公車密集度全台之冠，公運處統計，每年被民眾投訴公車過站不停的數量約有800到1200件，部分是因車輛違停在公車停靠區，導致公車無法靠邊停，也連帶影響輪椅族上下車，乘客及行人安全都受影響。

公運處前年起實施公車行車紀錄器抓違停，讓業者上傳影像到檢舉平台，不過周威佑發現，執行至今15家業者只有4家持續施行，其餘業者沒有積極作為。他要求，市府應召集公車業者開會檢討，並考慮將檢舉違停納入年度考核評鑑。

公運處業務稽查科長郭献文說，業者檢舉數量確實不一，其中5家每年檢舉逾200件，另有4家每年僅10件，其餘約100件以下，不過這與公車路線特性有關，部分業者較多山區路線，站區違停車輛本就較少，並非不積極。

郭献文表示，以整體公車業者檢舉數量來看，起初每月約接獲近200件，現在則下滑到每月100件出頭，統計去年1到11月，司機檢舉前5大違停熱點分別為「內湖派出所站」115件、「社正路」97件、「長安東路2段」45件、「社子市場」43件、「師大綜合大樓」38件等，其餘站點不超過30件。

針對議員建議納入考核，公運處主祕楊欽文說，納入評鑑要通盤考量，需再評估。公運處會針對重點站位，請警方加強執法，也會與業者討論，看技術設備能否再進化，讓司機執行更方便。

(中國時報)