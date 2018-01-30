新北兒童捷運優惠 仍卡關

2018年01月30日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北捷運兒童優惠遭台北捷運公司卡關，新北市交通局29日與北捷開會協商。由於北捷堅持使用「數位學生證／兒童卡」模式，拒採可立即上路的「社福卡／兒童卡」，新北市交通局表示，哪種方式快就用何種方式，至少元宵節要上路，但因為北捷與會人員未獲授權無法承諾，協商沒有結果。

北市兒童捷運6折優惠26日上路，去年底祭出更優惠5折的新北市卻卡關至今，新北交通局抨擊，北捷公司以服務契約內容要脅兩家業者，才導致標案三度流標。

新北交通局29日與北捷開會協商強調，新北兒童卡是專供新北兒童使用的專用票卡，採全新記名方式製作，辨識度高且已完成樣卡，只要北捷同意，立刻就可印製執行。

交通局指出，新北的「社福卡／兒童卡」模式，即兒童與老人、身障等社福卡搭乘捷運享有相同的半價優惠折扣，身分區別可以在新卡片製作完成時設定好，且易辨識，完全不會造成混用與稽核困難，無需大幅修改閘門系統，是最快的方式。

但會中北捷公司卻以社福卡格式涉及設備顯示、後台資料管理等問題，仍建議以「數位學生證」模式辦理。

協商到最後，與會的北捷公司稍稍讓步，若新北市使用數位學生證，系統修改及人員訓練等管理，可從原本的6個月縮短到3個月。

新北交通局指出，新北可接受的最後期程是元宵節前（2月底）實施，若無法如期，也請北捷公司提出其他替代方案，如現場人工售票等，哪個模式最快推動，就採用該種方式。

(中國時報)