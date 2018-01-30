雙湖森林公園 花現高雄新亮點

2018年01月30日 04:10 中國時報 陳菊

高雄仁武、三民、鳥松等三區交接處，因縣市合併而成為全市地理中心的「雙湖森林公園」預定地，即將於農曆年前完工，誠摯邀請市民朋友與返鄉遊子，共同見證公墓福地變春陽公園的高雄翻轉例證。

雙湖公園第一期開闢工程基地位於金山寺東側坡地，面積約3.6公頃。目前第一期工程公園內種滿五顏六色的馬纓丹、珊瑚藤及四季花草等大片花海。繽紛入口意象、步道、休憩平台，並種植台灣櫸、洋紅花風鈴木、鳳凰木、大葉欖仁等護坡綠化，預期四季皆有花開的美麗市景。

第二期工程預定地也已廣泛撒播波斯菊花籽，春節期間形成浪漫階梯花海達20公頃的視野。另，雙湖林道所種植的藍花楹，以台灣欒樹為主要林相，搭配水岸上的落羽松，渙然一新且幽美療癒。

高雄近年來全力嚐試植栽色彩配置來彩繪市容，多處公園皆依季節變化進行草花換植。例如高雄捷運紅線凹子底站4號出口，紅磚步道兩側綠地是錯落綻放、萬紫千紅的雅緻花顏，美不勝收的花毯，與青草綠地和藍天白雲相映成趣。

今年冬季延續到農曆年春節，高雄都心地區、重點公園及綠地，全面加強景觀綠美化，運用色彩鮮豔的各種花卉，為城市換上新妝亮麗，誠摯邀請市民朋友相約漫步城市花園，把握冬季時序綻放的浪漫花賞。

(中國時報)