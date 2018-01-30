北市首推高中台美雙聯學制

2018年01月30日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

想念美國大學，高中不用出國！台北市教育局率全台之先，由台北市中正高中先行試辦，首創高中台美雙聯學制，與美國加州Fairmont Private Schools合作，讓高中生在校3年修習雙邊課程，畢業後就能獲得台美2張高中文憑。

高中台美雙聯學制計畫每年將甄選15位高一新生，除了本校的課程之外，需再修習Fairmont高中所選定的英語、數學、社會、自然及美國大學先修課程，並且全程以美語授課為主，高一時還有2周赴美學習課程，完成課程並通過測驗後，畢業時將同時取得台美雙邊高中文憑，Fairmont高中升學顧問也將到校協助美國大學申請相關諮詢，有助申請美國常春藤名校。

以往想先申請美國大學，必需先通過SAT測驗，因此大多選擇私立高中就讀，或高中就去美國讀書，當地學費3年約350萬元，相當昂貴。但雙聯學制，只要在台灣高中3年，就能完成課程，而且學費只要35萬元，其中政府補助一半，只需自費16萬元。

台北市中正高中校長江惠真說，計畫不只是為留學而做準備，大學預修課程在美國高中很普遍，先界定學生的能力與素養，再發展實施課程與教學，跟台灣不同。

北市教育局表示，計畫目前以中正高中先行試辦，將於評估計畫辦理成效後，研議擴大辦理。

(中國時報)