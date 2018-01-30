借貸生隙 軍人涉妨害自由

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

李姓陸軍下士在2015年起，以投資地下製毒工廠為由，向時任副連長黃姓男子要求50萬元加入投資，黃姓副連長付錢後發覺有詐，竟用竊取李姓下士身分證等證件要脅簽立本票，因此結下樑子，雙方各自夥同友人利用誘騙、押人的方式，互相恐嚇對方，雙方最後皆涉妨害自由送辦。

2015年李姓下士以投資製毒工廠，向黃姓副連長陸續詐騙50萬元，黃姓副連長後發現李姓下士即將於2017年6月退伍，心急之下，在兩人出遊之時，竊取李姓下士的身分證與軍人證，以此為要脅，逼李男簽下50萬元本票。後又至關西營區押人，再恐嚇李姓下士簽50萬本票。

被威脅的李姓下士心有不甘，找上廖姓友人協助，以母親前來還債為由，誘騙黃姓副連長到關西營區停車場，說出扣留李姓下士的軍人證、身分證並強押至他處簽下本票一事，並偷偷側錄，再以側錄影帶要脅黃姓副連長簽和解書，並要求和解金150萬，但遭到拒絕。廖男當下撥電話向關西營區要求派員處理，在軍方人員見證下，雙方討價還價50萬元和解並簽下和解書。

原以為事件就此平息，但廖男早在黃副連長付清和解金前就報案，警方將案件送往憲兵隊調查，最後軍警共同偵辦。李姓下士以涉詐欺、妨害自由罪嫌，黃姓副連長與其餘等人以妨害自由罪嫌，全數移送新竹地檢署偵辦。

(中國時報)

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