台灣國際蘭展 8折早鳥票開賣

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中國時報
／台南報導

2018台灣國際蘭展3月3日登場，今年以「蘭亭薈萃」為主軸，將呈現崇山峻嶺、煮酒論詩、楓林小橋、曲水流觴、茂林修竹等景色，市府農業局29日宣布早鳥預售票開賣，可享8折優惠，民眾可在4大超商或網路年代售票系統購買。

台南在後壁蘭花生物科技園區舉辦台灣國際蘭展邁入第14年，逐漸打起台灣蘭花在全球市場的地位，創造不錯的外銷成績，也成為國際3大蘭展之一；蘭展內容豐富，涵蓋蘭花競賽、全球產業論壇、國際蘭花研討會等，每年都吸引許多國內外愛蘭人士參加。

農業局說明，今年蘭展以「蘭亭薈萃．以蘭會友」為主題，重現1665年前，書法家王羲之《蘭亭集序》的場景，包括「崇山峻嶺、煮酒論詩、楓林小橋、曲水流觴、茂林修竹」等景色，將讓遊客耳目一新。

此外，蘭展蘭花競賽，依蘭花屬別種類分為4大組，總獎金累計高達百萬元，號召各家蘭花業者及育種家參賽，競賽後除展示千株參賽花，以及冠軍蘭花風外，整個蘭展會場將有超過15萬株的蘭花可欣賞。

2018台灣國際蘭展自3月3日至3月12日止，為期10天，將在台南後壁蘭花生物科技園區展出，主辦單位為避免屆時排隊人潮過多，即日起在4大超商通路及網路年代售票系統，搶先開賣早鳥預售票，可享8折優惠。

(中國時報)

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