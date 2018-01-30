覆議案難行 嘉市府撤回

2018年01月30日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府107年度總預算被議會刪減6億2215萬1680元，市府以市政建設「窒礙難行」向議會提覆議案，金額4億8896萬9655元，29日府會激烈交鋒，經泛綠議員協調、折衝，市府撤案，將另提追加減預算，但市長涂醒哲請喪假出國，對此結果的反應有待觀察。

議員蔡榮豐表示，市府提出覆議案稱有114件都窒礙難行嗎？經檢視完全沒有窒礙難行，議會合議制，為嘉義市政財政把關，很多項目保留科目都可以辦理追加減，俟拿到中央補助則辦理追加減預算，哪來窒礙難行？

蔡榮豐說，被刪減的預算很多是「消費性支出」，無關市政重大工程建設，建議市府主動撤案，辦理追加減預算。

黃國村、吳上明等議員認為被刪減的預算不足以達到提覆議案的門檻，議員炮轟覆議案若未通過，本來可以辦理追加減預算的保留科目項目也將無法翻案；黃秋澤議員則是提議議會撤銷覆議案、市府主動撤案或進入審議，議員意見紛歧。

蔡永泉議員提議休息5分鐘，泛綠議員居中協調、緩頰，協商後議會同意市府主動撤銷覆議案，再提出追加減預算。

副市長張惠博一度表示，基於市政推動，未來依預算法第79條辦理預算追加減，「市府遵照議會大會決定撤回覆議案」。但議長蕭淑麗、議員蔡榮豐不認同這種說法，張惠博改口說「樂於接受議會建議，撤回覆議案」。

市府主計處長房銘輝表示，因部分預算是配合中央補助款有時效性、急迫性，且往例是被刪減剩下1000元保留科目預算、全刪、部分刪減的預算提追加減也不容易過關，才提覆議案，撤銷覆議案後，預計3月提追加減預算。

(中國時報)