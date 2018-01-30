覆議案難行 嘉市府撤回

嘉義市綠營議員與市府副市長張惠博（左二）、主計處長房銘輝（左）等官員協調討論市府覆議案進退。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府107年度總預算被議會刪減6億2215萬1680元，市府以市政建設「窒礙難行」向議會提覆議案，金額4億8896萬9655元，29日府會激烈交鋒，經泛綠議員協調、折衝，市府撤案，將另提追加減預算，但市長涂醒哲請喪假出國，對此結果的反應有待觀察。

議員蔡榮豐表示，市府提出覆議案稱有114件都窒礙難行嗎？經檢視完全沒有窒礙難行，議會合議制，為嘉義市政財政把關，很多項目保留科目都可以辦理追加減，俟拿到中央補助則辦理追加減預算，哪來窒礙難行？

蔡榮豐說，被刪減的預算很多是「消費性支出」，無關市政重大工程建設，建議市府主動撤案，辦理追加減預算。

黃國村、吳上明等議員認為被刪減的預算不足以達到提覆議案的門檻，議員炮轟覆議案若未通過，本來可以辦理追加減預算的保留科目項目也將無法翻案；黃秋澤議員則是提議議會撤銷覆議案、市府主動撤案或進入審議，議員意見紛歧。

蔡永泉議員提議休息5分鐘，泛綠議員居中協調、緩頰，協商後議會同意市府主動撤銷覆議案，再提出追加減預算。

副市長張惠博一度表示，基於市政推動，未來依預算法第79條辦理預算追加減，「市府遵照議會大會決定撤回覆議案」。但議長蕭淑麗、議員蔡榮豐不認同這種說法，張惠博改口說「樂於接受議會建議，撤回覆議案」。

市府主計處長房銘輝表示，因部分預算是配合中央補助款有時效性、急迫性，且往例是被刪減剩下1000元保留科目預算、全刪、部分刪減的預算提追加減也不容易過關，才提覆議案，撤銷覆議案後，預計3月提追加減預算。

(中國時報)

台灣國際蘭展 8折早鳥票開賣 老屋勞動營 學子齊聚修眷村

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。