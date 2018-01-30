陳怜燕帶路 學生訪陸收穫多

2018年01月30日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長夫人、健康家庭文教基金會董事長陳怜燕，從2013年以來，帶領台東的國、高中、小學生赴大陸交流已達15次，她說， 因為兩岸文化相近、語言相通，對孩子的視野開拓有顯著的成果，而對岸注重學生國際觀及全英文教學等，值得台灣借鏡。

陳怜燕為鼓勵台東的孩子勇敢做夢，推出「雲端愛宴圓夢計畫」，新興國小提出的願望是「海峽兩岸，愛的連線」，2013年4月便帶著該校師生約30人到江蘇無錫，接下來也帶領國中、高中學生到中國大陸，5年來已經有15趟共310位台東的孩子參加，其中以去年最密集，多達8趟。

陳怜燕29日在國中小校長會議中分享心得，她認為教育最困難的是「幫孩子找到動力、發掘潛力」，這幾年透過到大陸的交流學習計畫，孩子的收獲和成長有顯著的成長。

陳怜燕說，台東的孩子在大陸學校參訪，是直接到教室裡一起上課，她發現對岸學生不玩手機，學習態度都很非常積極，表達力、專注力都很強，學校也非常注重培養國際觀，及全英文上課，都值得我們借鏡。

她說，帶孩子出去，除了開拓視野以外，因為語言相通、文化相近，同儕學習有加倍的效果，健康家庭文教基金會已開始為台東的中學量身訂做學習之旅，內容涵蓋入班上課、社團體驗、參觀大學、拜訪企業等等，最大的期望就是讓所有各級學校都能去大陸一趟。

(中國時報)